İzmit Belediyesi ikinci aşevini Kahramanmaraş Pazarcık’ta kurdu

İzmit Belediyesi, depremin en çok etkilediği kentlerden olan Hatay’ın Defne ilçesinin ardından Kahramanmaraş Pazarcık’ta ikinci aşevini açarak sıcak yemek hizmetine başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından bölge için yardımlarını sürdürmeye devam eden İzmit Belediyesi ikinci aşevini açtı. Depremin en çok etkilediği şehirlerden olan Hatay’ın Defne ilçesinde vatandaşlara kahvaltı ve sıcak yemek çıkartmaya devam eden İzmit Belediyesi, ikinci aşevini Kahramanmaraş’ta açtı. Pazarcık ilçesinde açılan aşevinde, sıcak yemek hizmeti başladı.