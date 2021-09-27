banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?

İzmit Belediyesi her ay 150 ton atık cam topluyor

Geri dönüşüm projesi kapsamında ayda 150 ton cam atığı toplayan İzmit Belediyesi, topladığı cam atıklarını ekonomiye kazandırıyor.

KOCAELİ 27.09.2021, 11:54
İzmit Belediyesi her ay 150 ton atık cam topluyor

Geri dönüşüm projesi kapsamında ayda 150 ton cam atığı toplayan İzmit Belediyesi, topladığı cam atıklarını ekonomiye kazandırıyor.

Geri dönüşüm çalışmalarına özen gösteren İzmit Belediyesi, şehrin farklı yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde ayda ortalama 150 ton cam atığı topluyor. Hastanelere, alışveriş merkezlerine ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere toplam 165 adet cam kumbarası koyan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, toplanan cam atıklarını düzenli bir şekilde alarak geri dönüşüme kazandırıyor. İzmit Belediyesi, kumbaraların yanı sıra sokaklara gelişi güzel bırakılan cam atıklarını da toplayarak hem ekonomiye katma değer sağlıyor, hem de çevre kirliliğini önlüyor. Halkın duyarlılığından oldukça memnun olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, cam kumbara dağıtımının devam edeceğini belirterek camın geri dönüşümü ile yüzde 50 su, yüzde 25 enerji ve yüzde 80 hammadde tasarrufu sağlandığının altını çizdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0