İzmit Belediyesi, Hatay’da sıcak yemek dağıtımına başladı

10 şehri etkileyen 2 büyük depremin yıkıcı etkisini bir nebze olsun azaltmak ve depremzedelere yardımcı olmak amacıyla İzmit Belediyesi kurduğu aşevinde sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki yıkıcı depremin ardından yardım tırlarını bölgeye göndermeye devam eden İzmit Belediyesi, 37’nci aracı da yola çıktı. Ayni yardımların devam ettiği bölgede İzmit Belediyesi kurduğu aşevinde sıcak yemek yapıyor. Hatay’ın Defne ilçesine 4 aşçı ve 4 yardımcı personelle yapılan sıcacık yemekler dağıtılmaya devam ediyor.