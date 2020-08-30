İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kupası yarışları nefes kesti
GEBZE ATLI SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ENGEL ATLAMA YARIŞLARINDA İZMİT BELEDİYESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL KUPASI KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ.
Gebze Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen engel atlama yarışlarında İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kupası kategorisinde dereceye girenlere ödülleri verildi.
Gebze Atlı Spor Kulübü tarafından 29 -30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen engel atlama yarışlarının ilk gününde 5 ayrı kategoride yarışanlara ödülleri verildi. 5 müsabakadan biri olan İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Kupası - 110 cm engel atlama kategorisinde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut takdim etti. Başkan Bulut’a İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Spor Müdürü Mithat Ağa ve Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Şevket Verit eşlik ederek derecece giren sporculara başarılar dilediler.
Gebze Atlı Spor Kulübü, 29-30 Ağustos tarihlerinde ilk kez engel atlama yarışları düzenliyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na bağlı 100’ün üzerinde at ve binicinin katıldığı yarışmalar 10 ayrı kategoride gerçekleştirilirken ilk gün 5 müsabakanın sonuçlanmasıyla binicilere ödül ve hediyeleri takdim edildi. Törenin arından yarışmada ikinci aşaması yarışlarına devam edildi.
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