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İzmit Belediyesi ekipleri Adıyaman’da
İZMİT BELEDİYESİ EKİPLERİ HEM DEPREM HEM DE SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
KOCAELİ 03.04.2023, 15:21
İzmit Belediyesi ekipleri hem deprem hem de sel felaketinden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.
Deprem ve sel felaketinin olumsuz etkiler oluşturduğu bölgelerde yaraları sarmaya devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, Adıyaman’ın Tut ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Tut ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde tehlike oluşturan enkazları kaldırarak, alana stabilize malzeme serim çalışması yaptı. Stabilize serim çalışmasının ardından bölgede risk oluşturan durum ortadan kaldırıldı.