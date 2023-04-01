İzmit Belediyesi depreme hazırlanıyor: Bilim kurulu kurulacak

Muhtemel depremlere hazırlanan İzmit Belediyesi bilim kurulu oluşturacak. Kentin tüm paydaşlarını iş birliğine davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bilim kurulunun kurulması gerektiği çağrısını bir kez daha buradan yineliyoruz. Valilik, kaymakamlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, afet yönetimiyle alakalı kurulacak olan bu bilim kuruluna kesin olarak katkı sunmalılar" dedi.

İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan deprem eylem planı, Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda belediye müdürleri, depremle ilgili çalışmaları, afet öncesi ve sonrası yapılacak planları anlattı. Programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Jeofizik Mühendisi Deprem Bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Binalarımızdan korkuyoruz, depremden değil"

Depreme dayanıklı kentler oluşturmanın tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kentimize dönüp baktığımızda 1999 depreminden beri hala korkularımızın geçmediğini görüyoruz. Hala oturduğumuz binalara güvenmiyoruz. Binalarımızdan korkuyoruz, depremden değil. Bu topraklarda milyonlarca yıldır depremler oluyor. Özellikle İzmit gibi iki fay hattının birleştiği merkezde depremin olmamasını beklemek elbette ki akıl kârı değil. Depremde çökecek binaların altında kalmadan, yakınlarımızı o enkazın altında kaldığını görmeden, enkaz başında cenazelerimiz beklemeden önce mutlaka ama mutlaka İzmit çapında, Kocaeli çapında ve İstanbul’la beraber bir seferberlik hali başlatmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu büyük afetin hepimize yüklediği büyük bir sorumluluk var, artık hayatımıza hiçbirimiz eskisi gibi devam edemeyiz ve her şeyi yeni baştan düşünmek zorundayız" dedi.

Bilim kurulu kurulacak

İş birliğinin önemini vurgulayan Hürriyet, "Depreme yönelik güçlendirmeden acil yardıma, lojistikten sağlık önlemlerine, örgütlenmeden afet koordinasyon merkezine kadar tüm boyutlarını mercek altına aldıktan sonra çalışmalarımız aynen devam edecek ve sonuç bildirgelerimizi yine halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu sonuç bildirgesinin en önemli konusu deprem konusunda farklı disiplinlerin bir araya gelerek oluşturacağı bilim kurulu olmuştur. Hocalarımızın en çok üzerinde durduğu, en çok önerdiği bir konudur. ’Bir bilim kurulu mutlaka kurulmalı’ denmişti. Bizde sonuç bildirgemizin ana maddesi olarak yazmıştık. Bilimin söylediklerini görmezden gelerek değil, bilimin ışığında çalışmalarımızı devam ettirmememiz gerekiyor. Bilim kurulunun kurulması gerektiği çağrısını bir kez daha buradan yineliyoruz. Valilik, kaymakamlıklar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, afet yönetimiyle alakalı kurulacak olan bu bilim kuruluna kesin olarak katkı sunmalılar. Bu bilim kurulunun kurulmasının özellikle son yaşanan Kahramanmaraş depreminden sonra çok ama çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye şu anda şehir depremleri yaşıyor"

Bilim kurulu konusunda desteğe hazır olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise "Bu konuda biz her zaman desteğe hazırız. Bilgilerimizi katmaya hazırız. Hayırlı olsun, ülkeye de örnek olsun diye temenni ediyorum. Afetin bir politikası vardır. Nasıl tarım, sağlık, ekonomi, eğitim politikası, her şeyin sonunda bir politika sözcüğü kullanıyoruz afetin de politikası var, deprem riskinin azaltılması politikası da var. Çok yönlü ve disiplinli çalışmalar gerektiriyor. Türkiye 1950-1960’lardan sonra, şehirlerdeki yığılmalar neticesinde şehir depremleri sürecine girdi. Türkiye şu anda şehir depremleri yaşıyor. Nüfuslar şehirlerde biriktikçe özellikle deprem tehlikesi, yüksek alanlarda biriken nüfus ve yapı stoku kayıp oranını giderek arttırıyor. Bu coğrafyada eksik olan bir şey var, o da afet risklerini azaltmaya odaklanmış, bütünleşik, entegre bir afet yönetim ve yönetişim sistemi. Bunu eğer sağlayamazsak, tüm ilgili sektörleri bir araya getirip ele ele bu afet yönetim yönetişim işini sağlayamazsak bugün yaşadığımız sonuçlara bizi tekrar götürebilir" şeklinde konuştu.