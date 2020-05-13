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İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, GERİ DÖNÜŞÜME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK OLAN YENİ DAL ÖĞÜTME İŞ MAKİNESİYLE 12 MİLYON TL’LİK BİR TASARRUFA İMZA ATACAKLARINI SÖYLEDİ.

İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, GERİ DÖNÜŞÜME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK OLAN YENİ DAL ÖĞÜTME İŞ MAKİNESİYLE 12 MİLYON TL’LİK BİR TASARRUFA İMZA ATACAKLARINI SÖYLEDİ.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:05
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İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geri dönüşüme büyük katkı sağlayacak olan yeni dal öğütme iş makinesiyle 12 milyon TL’lik bir tasarrufa imza atacaklarını söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin yeni iş makineleri filosuna kattığı dal öğütme makinesini incelemek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, meclis üyeleri Süleyman Şen, Yaşar Kardaş, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ile yeni dal öğütme makinesini inceleyen Başkan Hürriyet, makine yardımı ile budanan dallardan elde edilen ürünün geri dönüşüme büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Elde edilen ufalanmış parçacıkları birçok farklı alanda kullanacaklarını söyleyen Başkan Hürriyet, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yoğun bir şekilde parklarda alanlarda budadığı dallardan bu ürünü elde etmeye başladık. Normalde bu dallar çöpe gidiyordu. Ve aslında bir değer, bir zenginlikti. Bizde yeni edindiğimiz bu makine ile birlikte bütün dalları park ve bahçelerin çalışmalarından elde ettiğimiz bütün ürünleri ufalıyoruz. Hem park bahçelerimizde, hem tarım alanlarımızda hem ekim ve dikim yapacağımız alanlarımızda su geçirgenliği ile ilgili kullanacağız. İleride de şu anda proje çalışması hazır olan solucan gübresi için kullanacağız. Aynı zamanda bu ürünleri yakacak olarak da kullanacağız. İleriki süreçte de bu makinenin ardından pelet üreteceğiz ve bu da bize yılda yaklaşık 12 milyon lira gibi bir rakam kazandıracak olan yakacak ürününe çevireceğiz” dedi.

İzmit Belediyesi olarak üreten belediye mantığı ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Üreten belediye olarak İzmit’in her değerini kullanmaya çalışıyoruz. Her değerini bir ürüne çevirmeye çalışıyoruz. Bütün alanlarımızda bu ürünleri kullanıp belediyemize kazanç getirsin istiyoruz. Aynı zamanda halkımız bu ürünlerden rahatlıkla kullanabilsin istiyoruz. Bu vesile ile yeni üretimler yeni çözümler için emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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