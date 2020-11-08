İzmit Belediyesi çöp konteynerlerini kendi imkanlarıyla yeniliyor
İZMİT BELEDİYESİ, KENTİN HER BİR NOKTASINDA BULUNAN PLASTİK VE METAL ÇÖP KONTEYNERLERİNİN BAKIM-ONARIMINI KENDİ İMKANLARIYLA GERÇEKLEŞTİREREK YÜZDE 85 ORANINDA KAR SAĞLIYOR.
İzmit Belediyesi, kentin her bir noktasında bulunan plastik ve metal çöp konteynerlerinin bakım-onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirerek yüzde 85 oranında kar sağlıyor.
İzmit Belediyesi, kentin her bir noktasında bulunan plastik ve metal çöp kovalarının bakım-onarım, boyama ve yenileme çalışmalarını kendi personelleriyle gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasar görmüş çöp konteynerlerini, yenisini almak yerine kendi imkanlarıyla yenileyerek yüzde 85 oranında maddi kar sağlıyor.
Tasarrufa verdiği önemle ön plana çıkan İzmit Belediyesi, çöp konteynerlerinin öz kaynaklarla tamir edilmesinden ciddi anlamda kar sağlarken kullanılmayacak olan metal ve plastik parçaları da çöpe atmayıp geri dönüşüme kazandırıyor. İzmit Belediyesi ayrıca kentin her bir noktasına konulmak üzere metal izmarit kovalarının da kendi imkanlarıyla üretimine devam ediyor.