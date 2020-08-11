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İzmit Belediyesi Can Yücel’i şiirleriyle anacak
İzmit Belediyesi, şair Can Yücel’i ölümünün 21. yıl dönümünde şiirleri ve müzik dinletisiyle anacak.
KOCAELİ 11.08.2020, 15:35
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İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şair Can Yücel’in hayatını kaybetmesinin 21. yıl dönümünde anma etkinliği düzenliyor. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Cumhuriyet Parkı’nda, Kent Tiyatrosu oyuncularının seslendireceği şiirleriyle Can Yücel anılacak.
Türk edebiyatına kazandırdığı birçok eser ile tanınan şairin ölüm yıl dönümünde İzmit Belediyesi, Can Yücel’in şiirlerini İzmitlilerle buluşturacak.
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