İzmit Belediyesi çalışanlarına yüzde 50 eğitim bursu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, toplu iş sözleşmesindeki maaş artışından sonra belediye emekçilerine çocuklarının daha iyi şartlarda eğitim alması için yüzde 50 eğitim bursu sağladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye çalışanlarının çocuklarının eğitim hayatlarına katkı sunmak için özel bir okul ile protokol imzaladı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi çalışanlarının çocukları özel okuldan eğitim görmek istediklerinde yüzde 50 eğitim bursu ayrıcalığından yararlanacak. İmza töreninde Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, okul yöneticileri, beleye başkan yardımcıları katıldı. İmza sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Hürriyet, “Eğitim bizim için kıymetli. Toplumların her anlamda eğitilmesi ve bu konuda da kalitesini ispatlamış kurumlarla işbirliği içinde olmak çok önemli. Geçen hafta bizi ziyaret eden okul yöneticileri, ‘İzmit Belediyesi çalışanları bizim için ayrıcalıklı. Onların çocuklarına eğitim bursu vermek isteriz’ diyerek çalışma arkadaşlarımıza ayrıcalık teklif etmişlerdi. Biz de eğitime destekle ilgili programımıza önce kendi evimizden başlamak istedik” dedi.

Belediye çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu kazandırdıklarını belirten Hürriyet, “Protokolle bizim çalışanlarımızın çocukları protokol imzaladığımı okulda eğitim gördüğü takdirde yüzde 50 eğitim bursu alacak. Bu sayede önce kendi çalışanlarımıza sonra da toplumun diğer katmanlarına eğitim desteği vermekle ilgili çalışmalarımızı kuvvetlendirmiş olacağız” diye konuştu.