İzmit Belediyesi bisiklet turuyla kalp sağlığına dikkat çekti

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde bisikletliler Dünya Kalp Günü için pedal çevrildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bisiklet turu programlarına her hafta düzenli olarak devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Bisiklet Eğitim Merkezi’nde toplanan bisiklet severler bu hafta 29 Eylül Dünya Kalp Günü için pedallarını çevirerek kalp sağlığına dikkat çekti. Kalp sağlığını korumak için düzenli hareket etmenin önemli olduğu bilinciyle hareket eden sporcular, yaklaşık 1 saatlik turun ardından Gülümse Kafe’de soluklandı.