İzmit Belediyesi binlerce öğrenciye kırtasiye seti dağıtıyor

İzmit Belediyesi, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye seti dağıtımına başladı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni eğitim öğretim sezonu öncesi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Güncel ekonomik durumu sebebiyle çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere destek olmak amacıyla harekete geçen İzmit Belediyesi, hem çocukların ve ailelerin yüzlerini güldürüyor hem de eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Öğrencilere sırt çantası, kurşun kalem, kırmızı kalem, uçlu kalem, uç, kalemtıraş, silgi, cetvel seti, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, pastel boya, kuru boya ve kalem kutusundan oluşan kırtasiye malzemesi seti “Dost Eller Mağazası” aracılığıyla ulaştırılmaya başladı. İzmit Belediyesi 9 eylül tarihleri arasında başvuruları sonucu uygun bulunan binlerce ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemelerini ulaştıracak.