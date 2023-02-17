İzmit Belediyesi Aşevi, günde 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından en çok etkilenen illerden olan Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu Aşevi ile günde 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından hızlıca harekete geçen ve tüm müdürlükleriyle afet bölgesi için çalışan İzmit Belediyesi, bölgede en büyük ihtiyaçlardan biri olan sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde hizmet veriyor. Aşçı ve yardımcılardan oluşan 11 personelle günde 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor. Sıcak yemek dağıtımı her gün Hatay Defne Harbiye Mahallesi Hidropark Tesislerinde devam ediyor.