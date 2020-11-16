banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
İthal et ambalajında Kovid-19'a rastlandı
İthal et ambalajında Kovid-19'a rastlandı

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi ile yaşlılara umut olacak

İzmit Belediyesi yaşlıların sosyal, yaşlıların ruhsal ve bedensel açıdan desteklenmesi amacıyla Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçiriyor.

KOCAELİ 16.11.2020, 10:30
1
İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi ile yaşlılara umut olacak

İzmit Belediyesi yaşlıların sosyal, yaşlıların ruhsal ve bedensel açıdan desteklenmesi amacıyla Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçiriyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yaşlılık alanındaki refah seviyesini arttırmak için Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçiriyor. Alzheimer Yaşam Evi ile birlikte İzmit’teki bütün alzheimer hastalarının yaşam standardının arttırılması hedefleniyor. Alzheimer Yaşam Evi, yapımı tamamlandığında bir sosyal hizmet uzmanı, bir hemşire ve bir yaşlı bakım teknikeri ile alzheimer hastalığının etkilerini azaltmak için yaşlılara hizmet verecek. Yapımı tamamlandığında gün içerisinde 16 kişinin faydalanabileceği Alzheimer Yaşam Evi’nde zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzik-resim gibi sanatsal aktivite alanı yer alacak.

Ayrıca yaşam evinin dışında meyve ve sebze ekilebilecek bir hobi bahçesi de bulunacak. İzmit Belediyesi, kentteki yaşlılara daha iyi hizmet vermek için Alzheimer Yaşam Evi faaliyete geçtikten sonra da üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini devam ettirecek. Alzheimer Yaşam Evi’nde, İzmit ilçe sınırlarında ikamet eden ve alzheimer hastalığına sahip vatandaşların hayatla kurdukları ilişkinin güçlenmesine, yaşam kalitelerinin artmasına ve hastalığın evre atlamasındaki risklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olunacak.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
az bulutlu
banner378