İzmit Belediyesi, alzheimer hastalarına aşure ikram etti

İzmit Belediyesi ekipleri, Alzheimer Yaşam Evi’ndeki hastalara aşure ikram etti.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı dolayısıyla şehrin birçok noktasında aşure dağıtımı gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Muharrem ayının bereketini paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği aşure dağıtımında Alzheimer Yaşam Evi’ndeki alzheimer hastalarını da unutmadı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Alzheimer Yaşam Evi’ndeki hasta ve yakınlarına aşure ikram edildi. Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve yakınları, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ekiplerine teşekkür etti.