İzmit Belediyesi afet toplanma alanı oluşturuyor

İzmit Belediyesi, Adıyaman’ın Tut ilçesinde muhtemel tehlikelere karşı afet toplama alanları oluşturuyor.

Deprem felaketinin ilk anından itibaren bölgeye giden İzmit Belediyesi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler muhtemel tehlikelere karşı önemli ihtiyaçlarından biri olan afet toplanma alanı için Reşadiye Mahallesi’nde çalışmalara başladı. Vatandaşların acil afet durumlarında kullanabileceği alanda stabilize malzeme serim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlanmasının ardından ilçe genelinde vatandaşların afet anında kullanabilecekleri acil toplanma alanı oluşturuldu.