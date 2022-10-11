İzmit Belediyesi, 50 yaş üstü vatandaşları dansa davet ediyor

İzmit Belediyesi, 50 yaş üstü vatandaşlar için halk oyunları kursunda yeni dönemi açıyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ‘Dansın yaşı yoktur, enerjisi çoktur’ sloganıyla 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için yürütülen halk oyunları kursunun ikinci dönemine başlıyor. İlk döneminde yoğun ilgi gören halk oyunları kursu ile 50 yaş üstü bireylerin her anlamda iyilik halini gözetmek, fiziksel işlevselliklerini artırmak, sosyalizasyonlarını sağlamak ve toplumda daha aktif rol almalarına destek olmak amaçlanıyor.

İkinci dönemine başlayamaya hazırlanan halk oyunları kursu için vatandaşlar başvurularını Belsa Plaza B Blok 2. Kat Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapabilecek.