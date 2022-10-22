İzmit Belediyesi, 5 okula spor malzemesi desteğinde bulundu

Okulların taleplerini yerine getirmek adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan 5 okula spor malzemesi desteğinde bulundu.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan okullara spor malzeme desteği vermeye devam ediyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi ve sporun hayatın her anında olması adına faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü son olarak Uluğbey Anadolu Lisesi, Hızır Reis İlkokulu, Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Fahreddin Paşa Ortaokulu’na malzeme desteğinde bulundu. Çocukların insan hayatının her anında etkili olan spor ile iç içe olması ve derslerinin daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla okullardan gelen talepleri geri çevirmeyen İzmit Belediyesi, öğrencilere spor malzemelerini teslim etti. İdari kadro ve öğrenciler verilen destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.