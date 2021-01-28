İzmit Belediyesi, 2020’de salgına karşı sağlık üretti

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında 2020 yılı içerisinde kendi imkanlarıyla kolonya, dezenfekten ve 2 milyon adet maske üretimi yaptı.

İzmit Belediyesi, halkın en fazla ihtiyaç duyduğu materyallerin başında gelen maske üretimi için 2020 yılında tüm personelleri ile birlikte adeta seferberlik ilan etti. Korona virüs salgını ile hızlıca Dikimevi’ne dönüştürülen Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde gönüllü kadınlar tarafından steril maske, bone ve önlük üreten İzmit Belediyesi, bulunması zorlaşan maskelerin üretimini her geçen gün arttırdı. Üretim süreci için gerekli olan teçhizatlardan 1 pres makinesi, 1 kesim makinesi, 10 tane de dikiş makinesi alan İzmit Belediyesi, 2020 yılı içerisinde toplam 2 milyon adet maske üretti. Antibakteriyel özelliği bulunan kumaştan yapılan maskeler, İzmit Belediyesi Dikimevi’nin ilk ürünü olarak da önem taşıdı. Üretilen maskeler kentin dört bir yanına dağıtılırken vatandaşlar İzmit Belediyesi sayesinde maske sıkıntısı çekmedi.

Maske, bone ve önlük üretimiyle sağlık personeline büyük destek veren İzmit Belediyesi, PLA olarak adlandırılan, mısır nişastasından üretilen sağlıklı ve güvenli bir malzemeden elde edilen siper maske üretimini de gerçekleştirdi. Kendi atölyelerinde salgına karşı sağlık üreten İzmit Belediyesi, siper maskeleri de öncelikle sağlık çalışanlarına tahsis etti. İzmit Belediyesi 2020 yılındaki üretim seferberliğine, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen kimya mühendisinin çalışmasıyla, kolonya ve dezenfektan üreterek devam etti. Haftada 900 litre dezenfektan veya 700 litre kolonya yapabilecek kapasitede olan laboratuvar, kolonya ve dezenfektan üretimine devam ederek, belediyenin pandemi dönemindeki ihtiyaçlarını karşılıyor.

Korona virüs sürecinde kent esnafını rahatlatıcı bir çok uygulamaya imza atan İzmit Belediyesi, İzmit ve diğer ilçelerden gelen taksileri, her çarşamba günü Doğukışla Pazar Alanı’nda kurulan istasyonda Covid-19 virüsüne karşı düzenli bir şekilde dezenfekte etti. Korona virüse karşı tam bir seferberlik halinde çalışan İzmit Belediyesi, yalnızca taksi esnafıyla sınırlı kalmayıp kentteki iş yerleri ve dükkanları da dezenfekte ederek esnafın yanında oldu. Odalarla da organize olan İzmit Belediyesi, işbirliği içinde düzenli olarak dükkanlarda dezenfeksiyon işlemi yaptı.