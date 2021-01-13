İzmit Belediyesi 2020’de cadde ve sokakları sağlık çemberine aldı

Salgınla mücadelede ilk günden bu yana kentin dört bir yanında dezenfekte ve yıkama çalışması yapan İzmit Belediyesi, 2020 yılı boyunca toplam uzunluğu bin 673 kilometre olan İzmit’in tüm cadde ve sokaklarını baştan sona 4 tur dezenfekte etti.

Pandemi döneminde İzmitlilerin sağlığı adına aralıksız çalışan İzmit Belediyesi, İzmit’i tam dört kez baştan sona dezenfekte etti. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Covid-19 kapsamında, İzmit ilçesi sınırlarında bulunan 21 ana cadde başta olmak üzere, 52 merkez mahalle ve 50 köyün tamamında cadde ve sokaklarda haftalık olarak yıkama, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

Covid-19 kapsamında tüm mahalle, sokak ve köylerde yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren İzmit Belediyesi, toplam bin 673 kilometre uzunluğunda tüm İzmit’te 4. tur dezenfeksiyon işlemine geçti. Hürriyet Caddesi, Turan Güneş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Leyla Atakan Caddesi gibi kentin en büyük 21 caddesini haftalık olarak temizleyen İzmit Belediyesi, tüm kentte binlerce kilometre temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Dezenfeksiyon çalışmalarını vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi; toplam 21 tane olan açık ve kapalı pazar alanlarını her hafta düzenli olarak dezenfekte ediyor. Mahalle konaklarının bahçeleri dahil, İzmit’teki tüm parklar, oyun aletleri, kent mobilyaları ve zeminleri de dezenfekte edildi. 8 bin 600 çöp konteyneri düzenli olarak ilaçlandı.