İzmit Belediyesi, 17 Ağustos Deprem Şehitlerini andı

17 Ağustos 1999 Depremi anma programı kapsamında İzmit Belediyesi, çeşitli etkinlikler ile tüm İzmitlileri deprem farkındalığını artırmaya davet etti.

İzmit Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Depremi anma programı kapsamında çeşitli faaliyetlerle depremin izlerini unutmamak, farkındalığın ve bilinçlenmenin önemini hatırlatmak ve deprem şehitlerini anmak için kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Programına ilk olarak Sabri Yalım Parkı önünde saat 10.00-19.00 arasında düzenlediği fotoğraf sergisiyle açılış yapan İzmit Belediyesi, Fevziye Camii’de saat 12.30’da mevlit okuması ile etkinliğe devam etti. Mevlit sonrası hem cami önünde hem de Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen lokma dağıtımı ile ‘Sesimi duyan var mı?’ sözünü bir daha duymamak için vatandaşlar dua okudu.

Deprem Müzesi ziyaretlerinde ise vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına ring servisi hizmeti veren İzmit Belediyesi, saat 10.00-12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde vatandaşları Deprem Müzesi’ne götürdü. İzmitlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı programda depremde hayatını kaybedenler anıldı.

İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu 17 Ağustos 1999 Depremi anma etkinliği, saat 16.00’da Sabri Yalım Parkı önünde yapılan Doğal Afetler Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi’nin sertifika takdimi ile devam etti. Programın açılışını İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünün Doğal Afetler Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi’ne katılanlara sertifika takdim ederek, gönüllü olarak yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tüm ekibe teşekkürlerini sundu.