İZMEK’te yeni dönem kayıtları devam ediyor

Her yıl binlerce kişiye el becerisi ve meslek kazandıran İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda başvurular 31 ekimde sona eriyor.

İzmit halkına el sanatları, dil, kişisel gelişim, müzik ve gösteri sanatları alanında kurs veren İzmit Meslek Edindirme Kurslarında yeni dönem başvuruları devam ediyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişiye hizmet veren ve tam bir halk üniversitesi görevi gören İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), yeni dönemde kursiyerlerle buluşmaya gün sayıyor. 15 Ağustos’ta başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erecek.