İZMEK’te yeni dönem kayıtları başlıyor

Her yıl binlerce kişiye el becerisi ve meslek kazandıran İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda yeni dönem için başvurular Pazartesi günü başlıyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen İzmit Meslek Edindirme Kursları’nda yeni dönem başvuruları 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişiye hizmet veren İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (İZMEK), yeni dönemde kursiyerlerle buluşmaya gün sayıyor.