İZMEK tanıtım günleri başlıyor

İzmit Meslek Edindirme Kursları tanıtım günleri çarşamba günü başlıyor. 3 gün boyunca devam edecek olan tanıtım günlerinde usta öğrenciler vatandaşlara branşlarla ilgili bilgi verecek.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile halka hizmet veren Meslek Edindirme Kursları’nda tanıtım günleri çarşamba günü başlıyor. 7-8-9 Eylül tarihlerinde İzmit Belediyesi önünde kurulacak olan stantlarla vatandaşlar İZMEK’te yer alan birçok branş ile ilgili bilgi alabilecek. İZMEK bünyesinde faaliyet gösteren tasarım, müzik ve gösteri sanatları alanlarında kurslara katılmak isteyen vatandaşların bilgilendirileceği İZMEK tanıtım günlerinde usta öğreticiler gün boyunca stantların başında olacak. Öğreticiler tarafından branşlar tanıtılırken vatandaşların branşlarla ilgili soruları cevaplanacak. Ayrıca kurslara katılmak isteyen İzmitliler stantlar aracılığıyla başvurularını da yapabilecek. İZMEK tanıtım günlerinde tezhip, filografi, kırkyama, lefkara işi, yağlı boya resim, geri dönüşüm, saçaklama, dantel anglez, tutkal hamur çiçeği, seramik, amigurumi, deri yapımı, üç boyutlu perspektif, ney, moda tasarım, iğne oyası ve ahşap boyama branşları tanıtılacak.