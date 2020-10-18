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İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi

İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN, KENT MEYDANI’NDA KURULAN EL EMEĞİ PAZARI İZMİTLİLER TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

KOCAELİ 18.10.2020, 17:38
İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi

İzmit Belediyesi tarafından, Kent Meydanı’nda kurulan El Emeği Pazarı İzmitliler tarafından büyük ilgi gördü.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZMEK kursiyerlerinin el emeği ürünleri görücüye çıktı. Birbirinden değerli el emeği ürünler Kent Meydanı’nı renklendirdi. Maharetli kadınların hünerlerini konuşturarak ortaya çıkardığı eserlere İzmitliler yoğun ilgi gösterdi. 50 farklı standın kurulduğu El Emeği Pazarı’nın kapanışı İzmit Big Band grubunun konseri ile yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı çerçevesinde gerçekleştirilen konser geceye renk kattı.

İzmitlilerin dilediğince şarkı söyleyip dans ettiği geceye katılan İzmit Belediye Başkanı standları ziyaret edip kadınlara kolaylık dileyerek, bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılacağını belirtti. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün İZMEK kursiyerlerimizin, kadınlarımızın eserlerini görücüye çıkardık. Bu güzel günü mini bir konserle bitirmek istedik. Pandeminin ağır koşullarından bir nebze olsun vatandaşlarımızı uzaklaştırmak istedik. Gönül ister ki kol kola, daha kalabalık olalım. Yine de halkımızın yüzünde biraz da olsa tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki etkinliklerimiz kimseyi tehlikeye atmadan, tedbirler doğrultusunda düzenli olarak devam edecek” dedi.

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