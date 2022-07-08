İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyet alanlarından olan İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde akıl ve zeka oyunları atölyesi başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştıran, planlı hareket etme becerisi kazandıran, öngörüyü güçlendiren, çözüm üreten ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştiren atölye çalışmalarını hayata geçiriyor. Atölye çalışmalarında, çocukların eğlenerek zeka gelişimine katkıda bulunulmasını hedefleniyor. Atölyeler günde 3 farklı yaş gruplarına göre 1’er saatlik dersler şeklinde gerçekleştiriliyor. Her grup haftada 4 gün gelerek atölyeyi tamamlıyor. Çocuklar tarafından oldukça rağbet gören akıl ve zeka oyunları atölyesi şehrin farklı noktalarında da yaygınlaştırılacak.