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İZGİM Çocuk Atölyelerine miniklerden yoğun ilgi
İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) Çocuk Atölyeleri, mozaik atölyesi ile başladı.
KOCAELİ 14.08.2022, 13:31
İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) Çocuk Atölyeleri, mozaik atölyesi ile başladı.
Atölyede mozaik sanatının tarihteki yeri ve uygulama yöntemleri çocuklara öğretilirken, aynı zamanda çocukların eğlenmelerini ve göz koordinasyonlarının sağlaması hedefleniyor.