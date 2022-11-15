İzcilere doğada hayatta kalma dersi

Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle 145 izci ve aileleri kamp ateşinde bir araya geldi. Kampa katılan gençler, kendi kendine yetebilme ve doğada hayatta kalma eğitimi aldı.

Gölcük Belediyesi, gençlerin karakter ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlama amacıyla izcilik faaliyeti gerçekleştirdi. Aksığın İzci Kapmında düzenlenen etkinlikte, Gölcük Belediyespor İzci Kulübü üyelerinden 110 izci, 35 izci liderleri ve izci aileleri buluştu. Kampa katılan gençler, kendi kendine yetebilme ve doğada hayatta kalma eğitimi aldı. Kampı ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gençlere yönelik izcilik faaliyetlerine ve diğer spor branşlarına destek olmaya devam edeceğiz. Kamp ateşi ile birlikte hazırladıkları güzel program için izci kardeşlerimizi tebrik ediyor, gençlik ve spor müdürümüz Murat Aydoğdu’ya, izci lideri Feyzullah Yıldız’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.