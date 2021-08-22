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İZBAK, selin vurduğu Bozkurt’ta çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (İZBAK), sel felaketinden olumsuz etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek oluyor.

KOCAELİ 22.08.2021, 10:40
İZBAK, selin vurduğu Bozkurt’ta çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (İZBAK), sel felaketinden olumsuz etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek oluyor.

Muğla’daki yangınlarla mücadeleye destek verdikten sonra vakit kaybetmeden sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya hareket eden İzmit Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (İZBAK), Bozkurt’ta arama çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor. Bir haftadır Kastamonu Bozkurt’ta bulunan İZBAK ekibi, diğer ekiplerle koordineli bir şekilde hareket ederek çalışmalara dahil oluyor.

Toplam 8 personelden oluşan İZBAK ekibi, Kastamonu’daki görevlerini tamamladıktan sonra Sinop’a geçerek oradaki çalışmalara da destek olacak.

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