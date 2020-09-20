İyilik Serüveni Kocaeli’de çocukları sevindirdi

İyilik Serüveni projesi kapsamında farklı illerde çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulunan Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı’nın yeni durağı Kocaeli oldu.

Pandemi döneminin başlarında çocukları bir nebze olsun sürecin stresinden uzaklaştırmak amacıyla palyaço eşliğinde mahalle programları yaparak, çocuklara uygun hijyen koşullarında oyuncak dağıtan Eyüpsultan Şube Başkanlığı bu kez farklı illerdeki çocukları mutlu ediyor. Bu kapsamda farklı illerde çocuklarla bir araya gelerek hediye dağıtımında bulunan Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ve Genç Kızılay Eyüpsultan İlçe Başkanı Erdem Öztürk’ün bu haftaki durakları Kocaeli oldu. Kocaeli’de çocuklarla sohbet edip hediyelerini veren Şube Başkanı Nergis, "İyilik Serüveni İyilik yapıp çocukları mutlu etmeye devam edecek, Allah herkese iyiliğe vesile olmayı nasip etsin" dedi.

Başkan Nergis ayrıca, kendilerine manevi destekte bulunan Türk Kızılay Kocaeli ve Kartepe Şube Başkanlıklarına teşekkürlerini sundu.