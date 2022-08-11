İtfaiyenin eğitimleri sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelleri, bir firmanın acil durum ekiplerine yönelik yangına müdahale ve söndürme teknikleri eğitimi gerçekleştirdi.

Ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni yangın eğitim üniteleri ve istasyonlarıyla başarı çıtasını yükseltiyor. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), gelen talepler doğrultusunda eğitim hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Sakarya’da bulunan ASAŞ Alüminyum firmasının acil durum ekiplerine yönelik yangına müdahale ve söndürme teknikleri eğitimi gerçekleştirildi. İki gün süren eğitimlerde uygulamalı olarak kişisel korunma donanımı, temiz hava solunum cihazı kullanımı, termal kameralar kullanımı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri, yangın durumunda kazazede arama ve kurtarma gibi birçok konuda bilgi sunuldu.