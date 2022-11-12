İtfaiyeden İZAYDAŞ’a eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İZAYDAŞ Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme personellerinden oluşan acil durum ekiplerine eğitim verdi.

İl dışındaki tesis ve işletmelere yönelik acil durum ekip eğitimlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), bu kez İZAYDAŞ Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş. personellerinden oluşan acil durum ekiplerine eğitim verdi. Teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimlerde, yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler, yangına müdahale ekipmanı, su ve köpük uygulama metotları başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuldu. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise farklı tipte yangın söndürücüler ile başlangıç aşamasındaki akaryakıt yangınlarına müdahale prosedürleri gerçekleştirildi. Ayrıca yangın hortumları kullanılarak su ve köpük uygulamaları ile ekip çalışması hakkında çalışmalar yapıldı.