İtfaiye ekipleri, yapı ruhsatı denetimlerini sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında denetimler yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile kuruluşlarca yapılacak her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin projeleri için yapı ruhsatı vermeye yetkili kurumlara görüşlerini bildiriyor. Gerekli kriterler göz önünde bulundurularak kontrol yapan itfaiye ekipleri, talep edilen imar planı değişikliği, yer seçimi ve tesis kurma izni, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) vb. konularla ilgili kurum görüşü veriyor.

İlgili mevzuat gereğince açma ve işletme izni veren kurumlarca istenen yangın emniyet (itfaiye) raporları için, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerince denetimler yapılıyor ve eksiği bulunmayan işletmeler için rapor düzenleniyor.