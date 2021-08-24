İSU’da sıfır atık yönetimi eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nde personellere Sıfır Atık Yönetimi eğitimi verildi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Yönetimi projesi çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda bütün altyapısını tamamlayan İSU Genel Müdürlüğü’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından personele eğitim veriliyor.

İSU İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı organizasyonu ile İSU Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Yönetimi eğitimleri bugün başladı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde, sınırlı sayıda personele olmak üzere, günlük 6 periyot halinde eğitimler veriliyor. KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü uzmanları, personele sıfır atık projesi ve kullanılan geri dönüşüm atıkları ile ilgili yapılan ayrıştırma çalışmaları hakkında geniş kapsamlı bilgi verdi.

İkincisi 27 Ekim Cuma günü yapılacak eğitim toplantısı ile İSU Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde çalışan toplam 650 personele eğitimler verilecek.