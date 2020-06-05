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İSU Darıca Şube Müdürlüğü yeni yerine taşınacak

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DARICA ŞUBESİ YENİ YERİNE TAŞINACAK.

İSU Darıca Şube Müdürlüğü yeni yerine taşınacak

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DARICA ŞUBESİ YENİ YERİNE TAŞINACAK.

05 Haziran 2020 Cuma 13:33
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İSU Darıca Şube Müdürlüğü yeni yerine taşınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün Darıca Şubesi yeni yerine taşınacak.

İSU Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük ile 12 ilçede bulunan şube müdürlükleri ile abonelerine modern ve çağdaş işletmecilik hizmeti sunuyor. Hizmet bina ve şantiyelerini bir bir yenileyen kurum, Darıca İlçe Müdürlüğü’nün mevcut binasının olası deprem riski oluşturması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla boşaltma kararı aldı. Geçmiş yıllarda Darıca şantiyesini yenileyen kurum, İlçe Şube Müdürlüğü hizmet binasını ilçenin işlek yerlerinden biri olan Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi’ndeki binayı kiraladı. Hizmet binası ve bodrum katı ile birlikte toplam 550 metrekare kapalı alanı bulunan binada, tadilat ve tefrişat çalışmaları tamamlandı.

İlçe Şube Müdürlüğü, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 8 Haziran Pazartesi günü Darıca Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasında abonelere, abonelik işlemleri, tahsilat ödemeleri gibi her türlü işlemler geniş, ferah ve güvenli bir binada hizmet verilecek.

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