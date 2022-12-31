İstiklal Caddesi 2. etapta asfalt çalışmaları başladı

İzmit Belediyesi yöneticileri, 280 ton asfalt kullanılacak İstiklal Caddesinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi’nin 2. etap doğu tarafında asfalt çalışmalarına başladı. Belediye yöneticileri çalışma öncesi esnafı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. İzmit Belediyesi’nin çalışmalarından ve ilgisinden memnun olduğunu dile getiren bölge esnafı, çalışmaların hızlı ilerlediğini belirterek, İstiklal Caddesini de daha önce yenileme çalışmaları tamamlanan Rauf Orbay, Köseoğlu ve Cebesoy Sokak gibi ışıl ışıl bir hale getirileceği için mutlu olduklarını ifade etti. 350 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki sokakta 280 ton asfalt kullanılacak. Yaya kaldırımı çalışmalarını tamamlayan ekipler, trimer çalışmalarını da tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladı.