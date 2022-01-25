İstanbul’a seyahat edenlere Gebze Belediyesi’nden yardım eli

Farklı illerden seyahat firmalarıyla yolculuk yapan ve kar yağışı nedeniyle Gebze’de indirilen yolcuların yardımına Gebze Belediyesi ekipleri yetişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işbirliği içerisinde çalışma yürüten Gebze Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlar; İstanbul’da bulunan ikametlerine güven içerisinde varabilmeleri için otobüsler aracılığıyla Marmaray Gebze istasyonuna taşındı. Geceyi Gebze’de geçiren vatandaşlar, güvenle konakladı. Vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın İstanbul’da bulunan ikametlerine güven içerisinde gidebilmeleri için Marmaray istasyonuna sevkleri ekiplerimiz tarafından ivedi bir şekilde gerçekleştirildi. Ayrıca zabıta personellerimiz vasıtasıyla bu akşam ilçemizde ikamet edecek vatandaşlarımızın otellere ve konaklama tesislerine sevki için de gerekli desteği sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.