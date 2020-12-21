İşler ailesi Büyükşehir’in yardımıyla köylerine döndü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde ikamet eden ve bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan İşler ailesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Köye Dönüş’ projesiyle memleketlerine döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,‘Köye Dönüş’ projesiyle memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Çayırova’da ikamet eden İşler ailesi de sunulan imkanla Hatay’daki köylerine Büyükşehir’in projesiyle döndü.

5 yıldır Çayırova ilçesinde ikamet eden İşler ailesi, maddi sorunlar nedeniyle memleketlerine dönmek istedi. Ekonomik durumu memleketlerine dönmeye yetmeyen aile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Köye Dönüş” projesine başvuru yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilen başvuruya olumlu sonuç verildi.

İşler ailesi için Büyükşehir Belediyesi ‘Köye Dönüş’ projesi kapsamında nakliye hizmeti desteği verildi. İşler ailesi Büyükşehir’in yardımıyla Hatay’daki köylerine döndü. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Mahmut İşler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklarının iş durumu nedeniyle 2015’te Hatay’dan Kocaeli’ye taşındıklarını belirten İşler; “Bir oğlumuz uzmandı. Görevdeyken vuruldu. Buna rağmen devam etmek istedi ama psikolojik nedenlerle görevinden ayrıldı. Antalya’da yeni bir işe başladı. Diğer oğlum askere gidecek. Eşimle baş başa kaldık. Kirayı karşılamaya zorlanıyorduk. Hatay’da akrabalar var,istemeyerek de olsa gitmek zorunda kaldık. Gitmek için bile durumumuz yoktu. Allah devletimizden razı olsun. Büyükşehir Belediyemizin sayesinde memleketimize dönüyoruz. Allah aracı olan herkesten razı olsun” dedi.