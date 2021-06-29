İskoliye sanat geceleri başlıyor

Darıca Belediyesi tarafından eğitime kazandırılan İskoliye Sanat Akademisi’nde kursiyerler, yıl boyunca öğrendikleri hünerlerini İskoliye Sanat Geceleri’nde sahneleyecek.

Darıca Belediyesi, ilçedeki kültür sanat alanında önemli bir eksikliği gidermek için Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla İskoliye Sanat Akademisi projesini hayata geçirmişti. Eğitime kazandırılarak İskoliye Sanat Akademisi olarak hizmete açılan alanda gitar, ney, bağlama, piyano, tiyatro ve drama gibi 9 farklı branşta eğitim veren kursiyerler ise hünerlerini İskoliye Sanat Geceleri’nde sergileyecek.

İskoliye Sanat Akademisi’nin bahçesinde düzenlenecek Sanat Geceleri, 30 Haziran Çarşamba günü saat 20.30’da özel öğrencilerin sahneleyeceği gösteri ile başlayacak. 1 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da tiyatro gösterisi ile devam edecek etkinlikte 2 Temmuz Cuma günü saat 20.30’da Türk Sanat Müziği Korosu sahne alacak. 3 Temmuz Cumartesi saat 20.30’da ise final gecesiyle Darıcalılar kültür sanata doyacak.

İlçenin kültür sanat şehri olması için çalıştıklarını kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin gerçek anlamıyla bir kültür sanat şehri olması için canla başla çalışıyoruz. İskoliye Mektebi’ni bu amaçla Sanat Akademisi’ne dönüştürdük ve genç yaşlı, kadın erkek, 7’den 77’ye herkesin kültür sanatla buluşmasını sağladık. İskoliye Sanat Geceleri’nde Darıca’nın çocukları, gençleri sahne alacak. Bizim kendi vatandaşlarımız hünerlerini sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin hep birlikte bizim çocuklarımızı, bizim evlatlarımızı izleyip alkışlayalım” diye konuştu.