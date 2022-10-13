İshakpaşa Caddesi’ne vatandaştan tam not

İzmit Belediyesi tarafından yenilenen İshakpaşa Caddesi vatandaş ve bölge esnafı tarafından beğenildi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi’nde yaptığı üstyapı çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde de Atatürk motifli aydınlatmaların montajını gerçekleştirdi. Atatürk motifli aydınlatmalarla beraber cadde modern görüneme kavuşurken, bölgede yapılan çalışmalar vatandaş ve esnaftan tam not aldı.

"Şimdiki hali daha güzel oldu"

İshakpaşa Caddesi’nin yeni görünümünden memnun olan esnaf Umut Çakıroğlu, "Biz geldiğimizde asfalt perişan bir haldeydi, kaldırımlarımız gerçekten kötü bir durumdaydı. Bir ay kadar önce çalışmalar başladı. Şimdiki halinden gayet memnunum, güzel oldu. Atatürk motifli aydınlatmalarımız çok güzel zaten onların takılmasını heyecanla bekliyorduk. Şimdiki hali daha güzel oldu" dedi.

"Bazı yerlerde kaldırımlar yoktu"

Cadde düzenlemesini beğendiğini söyleyen Özgür Bahadır isimli vatandaş, "Sürekli kullandığım bir cadde burası. Önceki halinde kaldırımlar belirsizdi bazı yerlerde kaldırımlar yoktu. Onların yapılması, cadde düzenlemesi güzel oldu. İzmit Belediyesini bu konuda takdir ediyoruz. Hem yayalar açısından hem de araçlar açısından güzel bir düzenleme olmuş" diye konuştu.