İşçinin pres makinesine sıkışıp öldüğü fabrikada eylem

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir işçinin pres makinesine sıkışarak vefat ettiği fabrikada işten çıkartılan işçiler eylem yaptı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan ve 4 Ağustos tarihinde bir işçinin pres makinesine sıkışarak can verdiği Asen Alüminyum isimli fabrikada, sendikalaşmak istedikleri için işten çıkarılan 86 işçi 3 aydır eylem yapıyor. İşçiler, fabrika içerisinde çok fazla kaza yaşandığını ve bunlara herhangi bir önlem alınmadığını iddia ediyor.

“İhlal neticesinde feci şekilde bir kaza geçirerek hayatını kaybetti”

2018 yılından beri Asen Metal firmasında çalıştıklarını ve bu yılın başlangıcı itibariyle sendikalı olmaya karar verdiklerini söyleyen Emre Baki (38), “İçerideki ağır çalışma şartları, düşük ücretler, iş bilmeyen insanlarla iş yapmaya çalışırken geçen yıl kaybettiğimiz bir arkadaşımızla birlikte geçen gün bir arkadaşımızı daha kaybettik. Bu ikinci oldu. Bunların yaşanma sebebi şu; işçilerin içeride iş bilmeden, iş eğitimi almadan, hemen işe başlasın kafa tarzıyla burada eski olan işçilerin bu duruma isyan etmesi ve sendikalı olarak çalışmayı istedikten sonra 86 arkadaşımız işten çıkartıldı. 3 aydır direnişteyiz. Kaybettiğimiz Kazım abimiz de biz işten çıkartıldıktan sonra işe alınan, kendisini tanıdığımız bir insandı. Kendisi 45 gündür içeride çalışan bir abimizdi. Görevi olmadığı halde kendisine oradaki arızayı gidermesi için yönlendiren diğer operatör arkadaşın, makineyi güvenliğe almadan otomatiğe bırakarak ihlali neticesinde kendisi feci şekilde bir kaza geçirerek hayatını kaybetti. Biz arkadaşları olarak hem üzgün hem de öfkeliyiz. Can kayıplarının artık son bulması lazım. Devlet yetkililerinin bu olaya el atması lazım” dedi.

“Bir tarafta can kaybı varken aynı anda fabrikanın diğer bölümleri çalıştırıldı”

Fabrikada çok fazla iş kazası yaşandığını söyleyen Baki, “1 yılın içinde bu ikinci ölümcül kaza. Bundan 1 ay önce ayağını kıran bir arkadaşımız oldu, elini makineye kaptıran, parmaklarını kaptıran arkadaşlarımız oldu. Nereye kadar böyle gidecek? Sendikalı olarak çalışmak istediğimizde insanlar sadece bunun ücretle alakalı olduğunu düşünüyor. Ama biz insanca bir çalışma ortamı, insanca bir yaşam, insanca bir kazanç istiyoruz. Bunların hepsinin dahil olacağı, çalıştığımız ortamda haklarımızı alabileceğimiz bir çalışma ortamı istedik. Bunun neticesinde işten çıkartıldık. Patronun ve vekillerinin içeride yapmış olduğu baskılar, iş bilmeyen ya da işe adapte olmadan iş başına getirilen insanların hayatının ne kadar ucuz olduğu, bir tarafta can kaybı varken aynı anda fabrikanın diğer bölümlerinin çalıştırılması iş verenin insan hayatına, işçinin hayatına ne kadar önem vermediğini göstermiş oldu. Acımız büyük. Buradan Kazım abimize Allah rahmet eylesin diyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. İnşallah bu ölümler son bulur” diye konuştu.

(MU-