İpek Böceği Besleme Evi projesinde ilk koza hasadı yapıldı

İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği İpek Böcekçiliği Besleme Evi projesinde ilk koza hasadı gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Süleymaniye Mahallesi’nde hayata geçirdiği İpek Böceği Evi projesinde ilk hasat yapıldı. Kadın çiftçilerin bakımını üstlendiği projede, verimli bir hasat gerçekleştirildi. 4 kadın üreticinin sürdürdüğü projede yapılan hasat sonrası ortalama 50 ile 70 kilogram arasında koza hasadı yapıldı. Çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Burak Yıldız, “Başlattığımız İpek Böcekçiliği Besleme Evi projesinde 48 günün ardından sona geldik. Bugün hasadımızı başlattık. Kozalarımız çok sağlıklı durumda. Süleymaniye Köyü’nde yaşayan kadın çiftçilerimiz kendi elleriyle devam ettikleri projede kadın gücünü göstererek elde ettikleri başarıyla herkesin yüzünü güldürdü. Bu sene sürdürmüş olduğumuz üretimi tamamladık. Önümüzdeki sene çalışmalarımız devam edecek. İpek böcekçiliği üretimini İzmit’te tekrar canlandırmak istiyoruz” dedi.