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İlimtepe’ye bin 400 ton asfalt

Körfez Belediyesi, İlimtepe bölgesinde bin 400 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

KOCAELİ 26.05.2021, 13:10
İlimtepe’ye bin 400 ton asfalt

Körfez Belediyesi, İlimtepe bölgesinde bin 400 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

Körfezliler’in günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk yaşatmak amacıyla çalışan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan tüm yollarda asfalt serim, yama ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak, İlimtepe Mahallesi’nde 4 farklı noktada bin 400 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti
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