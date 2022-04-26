İlimtepeli çocuklar doyasıya eğlendi

Körfez Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde masal kahramanlarını İlimtepeli çocuklarla buluşturdu.

İlimtepe Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ilgi büyük olurken, özellikle Hacivat ve Karagöz’ün gösterisi beğeni topladı. Programda Hacivat Karagöz dışında çeşitli gösteriler de yer aldı. İlimtepeli çocuklar etkinlik için Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ederken, keyifli bir akşam geçirdiklerini belirtti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor.