İlimtepe Sağlık Ocağı, yeni yerinde daha sağlıklı

Uzun yıllar prefabrik içerisinde faaliyet gösteren İlimtepe Sağlık Ocağı, İlimtepe İş ve Yaşam Merkezi’ndeki yeni yerine taşındı. Sağlık ocağı, 7 bin nüfuslu İlimtepe’ye yakışan ‘sağlıklı’ bir alanda hizmet verecek.

‘Körfez’in geleceği’ olarak görünen ve TOKİ tarafından yapılacak evler ile birlikte Millet Bahçesi’nin de hayata geçmesiyle cazibe merkezi haline gelmesi beklenen İlimtepe’de Körfez Belediyesi tarafından büyük bir eksiklik giderildi. Uzun yıllardır prefabrik alanda hizmet veren ve özellikle kış aylarında hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar için kötü koşulların oluştuğu sağlık ocağı için geçtiğimiz yıl ilk adım atılmıştı.

Daha sağlıklı bir hale geldi

İlimtepe’nin güzelleşmeye devam ettiğini belirten Başkan Şener Söğüt, “İlimtepe’nin en önemli eksikliklerden biri sağlık ocağımızın hizmet verdiği mekandı. Prefabrik bir yapıydı. Çok şükür İlimtepe İş Ve Yaşam Merkezi’ni bitirdikten sonra sağlık ocağımıza çok güzel bir alan oluşturduk, tamamladık ve hizmete aldık. Vatandaşlarımız çok güzel ve daha sağlıklı bir ortamda bu hizmetlerinden yararlanabilecek” dedi.

Modern bir yapıya kavuştu

Körfez Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile İlimtepe İş ve Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirilen yeni Aile Sağlığı Merkezi binası içerisinde 5 oda yer alıyor. İki doktor, bir hemşire ve bir ebenin yer aldığı Aile Sağlığı Merkezi içerisinde bir adet mutfak, depo ve ortak kullanım alanı da bulunuyor. Vatandaşlar için bekleme yapabilecekleri bir salon da oluşturuldu.