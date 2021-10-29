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İlimtepe Millet Bahçesi’nin ihalesi gerçekleştirildi

Körfez İlimtepe bölgesinde 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi için ihale gerçekleştirildi. 57 milyon TL’lik maliyetin bulunduğu ihaleye, 9 firma katıldı.

KOCAELİ 29.10.2021, 09:28
İlimtepe Millet Bahçesi’nin ihalesi gerçekleştirildi

Körfez İlimtepe bölgesinde 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi için ihale gerçekleştirildi. 57 milyon TL’lik maliyetin bulunduğu ihaleye, 9 firma katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Körfez İlimtepe bölgesinde 397 bin 581 metrekarelik alanda hayata geçirilecek İlimtepe Millet Bahçesi’nin ihalesi gerçekleştirildi. TOKİ tarafından e-ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 9 firma katıldı. 57 milyon TL’lik yaklaşık maliyetin bulunduğu ihalenin sonucu ilerleyen günlerde belli olacak ve sonuçlanması sonrası kısa sürede yer tesliminde bulunulacak. Bitki ve peyzajı ile Körfez’e yeni bir görünüm getirecek Millet Bahçesi’nde bitki gösteri alanları, etkinlik çayırı, tema bahçesi, kütüphane, dinlenme ve piknik alanları olacak. Millet Bahçesi projesi içerisinde ayrıca çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava fitness alanı, futbol sahası ve tenis kortu gibi sosyal donatılar yer alacak. Proje içerisinde ayrıca izcilik kamp alanı da bulunacak. 57 milyon 162 bin TL’lik maliyeti bulunan ihalenin sınır değeri ise 43 milyon 717 bin 314 TL olarak açıklandı.

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