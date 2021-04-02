İlçe belediyeleri ’sıfır atık’ için toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu ve ilçe belediyelerinin katılımıyla, ’Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin katılımıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, ilçe belediyelerinin temizlik işleri ve çevre koruma birimlerinden sorumlu müdür ile teknik personeli katıldı.

Bakanlık tarafından belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yapılması gerekenleri anlatan Önem, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğinin arttırılması, depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulduğunu belirtti. Önem, ajansın bu faaliyetlerinin yanı sıra kamuoyunda farkındalık oluşturmaya yönelik yapılacak çalışmalarla da geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanan miktarının arttırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

Okullara atık ayrıştırma seti dağıtıldı

Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ise atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması çalışmalarında, ikili toplama sistemine geçişlerin öncelikli olarak alışveriş merkezleri, lokanta, sanayi bölgeleri gibi uygun alanlarda kurulması ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Hacimli atıklar (mobilya, yatak, koltuk vb.) ile park ve bahçe atıklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların işbirliği içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, evlerden kaynaklanan ilaç atıklarının yönetimine dair yapılması planlanan çalışmalar, akıllı şehir uygulamaları kapsamında yapılabilecek örnek uygulamalar özelinde bilgi paylaşımında bulundu. Kılıç, öğrencilerin küçük yaşta geri kazanım konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak maksadıyla il genelindeki tüm anaokullarına atık ayrıştırma oyun setlerinin dağıtıldığı bilgisini de aktardı.