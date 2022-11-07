İklim değişikliğine dikkat çekmek için koşacaklar

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Sincap Koşuları Doğa Şenliği, pazar günü Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Sincap Koşuları Doğa Şenliği’ adı altında macera dolu doğa etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Buna göre Büyükşehir, 13 Kasım Pazar günü Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda Sincap Koşuları Doğa Şenliği düzenleyecek. "Koş, Eğlen, Koru" sloganıyla iklim değişikliğine dikkat çekmek için organize edilen etkinlik saat 10.00’da başlayacak. Koşuların yanı sıra gün boyu sürecek doğa ve iklim temalı etkinlik ve atölyeler ise katılımcıların hoşça vakit geçirmesini sağlayacak. Büyükşehir, Ormanya’nın macera dolu parkurlarında 5 farklı kategoride, her yaştan doğa ve sporseverin katılabileceği parkurlar hazırladı. Bu bağlamda meşe parkuru 10 kilometre, gürgen parkuru 1,5 kilometre, kayın parkuru 600 metre, ıhlamur parkuru ise 350 metre uzunluğunda bulunuyor.

Sincap koşularının yanı sıra alanda gün boyu atölye ve etkinlikler düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu sincap koşularında yarışlar bin kişilik kontenjanla sınırlandı. Katılımcılar başvurularını internet üzerinden yapabilecek.

Yarışmada dereceye girenlere sürpriz hediyeler verilecek.