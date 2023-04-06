İki yeni üstyapı çalışmasıyla güvenli ulaşım sağlanacak

Kocaeli’de daha güvenli ve daha konforlu ulaşım sağlanması adına İzmit Akmeşe ile Körfez Muzaffer Baştopcu Caddesi’nde üstyapı çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli’de kentin birçok farklı noktasında yürütülen üstyapı çalışması ile konforlu yollar oluşturuluyor. İzmit Akmeşe hastane yolunda ve Körfez Muzaffer Baştopcu Caddesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması yapıldı. İzmit Akmeşe Mahallesinde daha önce stabilize olan 3 kilometre uzunluktaki hastane yolu asfaltlanıyor. Yağmur suyu hattının da yapıldığı Sakarya Üniversite Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı yolda, asfaltlama yapılarak yol konforu ve güvenliği artırılmış olacak. Körfez Muzaffer Baştopcu Caddesi’nde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan asfalt, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi ekiplerince yapılan üstyapı, asfaltlama çalışmasıyla giderildi. Caddeyi tümüyle asfaltlayan ekipler, kaldırımları da yeniliyor.