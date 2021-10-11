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İki otomobilin çarpışması neticesinde bir çocuk yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde otomobilde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

KOCAELİ 11.10.2021, 15:12
İki otomobilin çarpışması neticesinde bir çocuk yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde otomobilde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. yönetimindeki 41 SD 005 plakalı Opel marka otomobil, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 34 EAK 416 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Opel marka otomobilde bulunan 4 yaşındaki Z.N.M. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kız çocuğunu ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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